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Кабмин создал государственного угольного гиганта

06.12.2017 15:32
Кабинет министров создал Национальную угольную компанию, объединяющую все государственные шахты
Кабмин создал государственного угольного гиганта
Фото: EPA

Кабинет министров принял решение о создании Национальной угольной компании, которая объединит все государственные угледобывающие шахты. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 декабря 2017 г.

Как сообщалось, создание Национальной угольной компании было предусмотрено планом мер на 2017 г. о реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности Украины на период до 2020 г.

Вице-премьер Владимир Кистион заявлял, что в новое предприятие войдет 33 государственные шахты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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