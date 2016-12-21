АМКУ проверит обоснованность расценок крупнейших медиа-групп
Антимонопольный комитет Украины исследует вопрос наличия либо отсутствия признаков нарушений конкурентного законодательства в действиях медиа-групп и/или операторов (провайдеров) кабельного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В Комитете сообщают, что после вступления в силу изменений в закон о телевидении и радиовещании изменилось понимание так называемой универсальной программной услуги. С 1 января 2017 г. в универсальную программную услугу, обязательную для ретрансляции провайдерами, будут входить не все общенациональные телеканалы четырех медиа-групп, а лишь государственные телеканалы, телеканалы общественного вещания и местные каналы.
Антимонопольный комитет считает, что медиа-группы должны предлагать свой продукт на прозрачных и конкурентных коммерческих условиях, а модель определения стоимости продукта должна быть экономически обоснованной.
Также Комитет исследует принципы пакетирования своего продукта для конечных потребителей как медиа-группами, так и операторами (провайдерами) кабельного телевидения. АМКУ исследует и возможные признаки дискриминации при введении платы за ретрансляцию телеканалов исключительно в кабельных сетях провайдеров программной услуги (учитывая бесплатность эфира и спутника).
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АМКУ предупреждает, что выявление каких-либо нарушений (в том числе установление фактов применения разных условий к равнозначным соглашениям, устранение с рынка или ограничение доступа на рынок), приведет к открытию антимонопольных дел и применению Комитетом санкций к нарушителям.
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