Соцсети ВКонтакте и Одноклассники поменяют собственника
Один из самых крупных российских операторов связи, компания Мегафон (крупнейший акционер - Алишер Усманов) объявила о решении совета директоров приобрести контрольный пакет холдинга Mail.ru Group Limited, принадлежащих в настоящее время компаниям группы USM и представляющих собой приблизительно 63,8% долю голосующих акций Mail.Ru Group. Об этом сообщает пресс-служба Мегафона.
Этому холдингу принадлежат популярные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники.
По условиям сделки Мегафон покупает 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM (владелец холдинга - Алишер Усманов).
Сумма сделки составит $640 млн (выплата в момент закрытия), также планируется выплата отложенного платежа за сделку в $100 млн через год после ее закрытия.
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После сделки команды двух компаний продолжат работать независимо, хотя уже объявили и о совместных проектах: Мегафон будет использовать бренд ВКонтакте для создания нового мобильного предложения. Новый сервис, VK Mobile, будет использовать сеть и инфраструктуру Мегафона/Scartel.
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