Сотрудникам Укрпочты на 20% повысят зарплаты

Также будет изменена и система премирования работников почтовой связи

22 декабря 2016 г. на конференции трудового коллектива Украинского государственного предприятия почтовой связи Укрпочта на 2016-2020 гг. были внесены изменения в коллективный трудовой договор. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ключевые изменения в коллективный договор предусматривают:

1. Повышение выплат сотрудникам Укрпочты, в частности, работникам производственных специальностей. Так, в среднем доходы работников производственных специальностей (включающий весь персонал отделений почтовой связи, сортировщиков, водителей, почтальонов) вырастут в среднем на 20%, соответственно отработанному времени.

2. Обеспечение нормы, согласно которой доходы работников Укрпочты не могут быть меньше минимальной заработной платы (с учетом отработанного времени), то есть с 1 января 2017 г. - не менее 3200 грн.

3. Изменение системы премирования в компании. Если ранее уровень премии для каждого сотрудника Укрпочты зависел исключительно от уровня выполнения плана по доходам всей компании, и не был привязан к его личного вклада в эффективность работы госпредприятия, новая система премирования будет базироваться на четких показателях эффективности, и для каждого направления деятельности Укрпочты они будут определяться отдельно.

Работа над изменениями в коллективный договор продолжалась в течение двух месяцев. От региональных дирекций к изменениям поступило 596 предложений, из которых 507 были взяты в работу. Принятые изменения будут действовать в течение года в связи с прохождением процедуры корпоратизации предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что чистый убыток государственного предприятия почтовой связи Укрпочта по итогам третьего квартала составил 11,8 млн грн.

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