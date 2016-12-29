Россия готовится к отключению от глобального интернета

Такой сценарий подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи РФ

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко, сообщает РИА.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи РФ и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

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Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета.

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