Лицензия на вещание 1+1 выдана (обновлено)

Телеканал ожидал получение необходимого документа с 29 декабря минувшего года

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу 1+1 бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия, заявил глава ведомства Юрий Артеменко. Об этом сообщает УНИАН.

"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились", - сказал Артеменко.

Позже информацию о том, что телеканал 1+1 подтвердил и его генеральный директор Александр Ткаченко. "5 января. Лицензию таки выдали!" - написал он на Facebook.

При этом Ткаченко отметил, что Плюсы, по его мнению, действительно столкнулись с "системой двойных стандартов и избирательным подходом", а также с "попыткой политического давления на канал со стороны властных органов".

Напомним, 29 декабря 2016 г. руководство 1+1 заявило, что телеканалу грозит рейдерский захват. В этот день истекал срок лицензии на аналоговое вещание канала - но при этом бланк лицензии на вещание телеканал так и не получил, несмотря на то, что 15 декабря 2016 г. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проголосовал за продление срока действия лицензии.

В самом Нацсовете уверяли, что канал может продолжать вещание, а необходимый документ будет выдан не позже 6 января 2017 г.

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