Telenor продаст 4% акций компании-собственника Киевстар

Телекоммуникационная компания Telenor продаст 4% акций Veon за $259 млн

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor объявила, что продаст 70 млн обыкновенных акций и американских депозитарных акций Veon (ранее - Вымпелком, владеет Киевстар), или 4% объявленных обыкновенных акций, по $3,75 за акцию и привлечет $259 млн. Об этом сообщает Reuters.

Сделка, как ожидается, будет закрыта приблизительно 12 апреля 2017 г.

После продажи Telenor сохранит за собой около 346,7 млн американских депозитарных расписок Veon (19,7% обыкновенных акций), включая трехлетние облигации, конвертируемые в принадлежащие ему ADS Вымпелкома, на сумму до $1 млрд.

Организаторами размещения стали Citigroup и Morgan Stanley.

Veon после сделки перестанет фигурировать в качестве ассоциированной компании в финансовых результатах Telenor.

Напомним, в феврале 2017 г. стало известно, что телекоммуникационный холдинг Vimpelcom меняет название на VEON Ltd и планирует провести вторичный листинг на фондовой бирже Euronext в Амстердаме во втором квартале текущего года.

Холдинг Vimpelcom был создан в 2010 г. после слияния российского Вымпелкома и украинского Киевстара. Крупнейшим акционером VEON, владельцем 47,9% акций является LetterOne, входящая в Альфа-групп российского бизнесмена Михаила Фридмана.

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