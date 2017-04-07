Telenor продаст 4% акций компании-собственника Киевстар
Норвежская телекоммуникационная компания Telenor объявила, что продаст 70 млн обыкновенных акций и американских депозитарных акций Veon (ранее - Вымпелком, владеет Киевстар), или 4% объявленных обыкновенных акций, по $3,75 за акцию и привлечет $259 млн. Об этом сообщает Reuters.
Сделка, как ожидается, будет закрыта приблизительно 12 апреля 2017 г.
После продажи Telenor сохранит за собой около 346,7 млн американских депозитарных расписок Veon (19,7% обыкновенных акций), включая трехлетние облигации, конвертируемые в принадлежащие ему ADS Вымпелкома, на сумму до $1 млрд.
Организаторами размещения стали Citigroup и Morgan Stanley.
Veon после сделки перестанет фигурировать в качестве ассоциированной компании в финансовых результатах Telenor.
Напомним, в феврале 2017 г. стало известно, что телекоммуникационный холдинг Vimpelcom меняет название на VEON Ltd и планирует провести вторичный листинг на фондовой бирже Euronext в Амстердаме во втором квартале текущего года.
Холдинг Vimpelcom был создан в 2010 г. после слияния российского Вымпелкома и украинского Киевстара. Крупнейшим акционером VEON, владельцем 47,9% акций является LetterOne, входящая в Альфа-групп российского бизнесмена Михаила Фридмана.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
04.04.2017 18:21
-
31.03.2017 14:47
-
25.03.2017 12:11
-
23.03.2017 18:00
-
17.03.2017 13:48
-
18:42
-
17:40
-
17:15
-
17:08
-
16:39
-
29229
-
11696
-
8777
-
6434
-
6018