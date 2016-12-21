Укравтодор получил дополнительно 15 млрд грн
Бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян у себя на странице в Facebook.
"К запланированному бюджету Укравтодора в 14,2 млрд грн народные депутаты проголосовали еще дополнительных 15 млрд грн, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции. Таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области", - отметил Омелян.
"Также удалось отменить норму повышения в 9 раз админсбора, что грозило финансовым уничтожением морской отрасли", - добавил министр.
Напомним, накануне ночью Верховная Рада приняла госбюджет на 2017 год.
17 ноября парламент принял закон о создании Государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог.
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