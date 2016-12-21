Укравтодор получил дополнительно 15 млрд грн

Таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области

Бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян у себя на странице в Facebook.

"К запланированному бюджету Укравтодора в 14,2 млрд грн народные депутаты проголосовали еще дополнительных 15 млрд грн, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции. Таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области", - отметил Омелян.

"Также удалось отменить норму повышения в 9 раз админсбора, что грозило финансовым уничтожением морской отрасли", - добавил министр.

Напомним, накануне ночью Верховная Рада приняла госбюджет на 2017 год.

17 ноября парламент принял закон о создании Государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог.

Читайте также: Что изменит Дорожный фонд и когда появятся автобаны