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Укравтодор получил дополнительно 15 млрд грн

21.12.2016 11:09
Таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области
Укравтодор получил дополнительно 15 млрд грн
Фото - Getty Images

Бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян у себя на странице в Facebook.

"К запланированному бюджету Укравтодора в 14,2 млрд грн народные депутаты проголосовали еще дополнительных 15 млрд грн, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции. Таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области", - отметил Омелян.

"Также удалось отменить норму повышения в 9 раз админсбора, что грозило финансовым уничтожением морской отрасли", - добавил министр.

Напомним, накануне ночью Верховная Рада приняла госбюджет на 2017 год

17 ноября парламент принял закон о создании Государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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