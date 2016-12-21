В 2017-м километраж отремонтированных дорог вырастет в разы - МИУ
В 2017 г. в Украине будет отремонтировано 2,2 тыс. км автомобильных дорог - это в три раза больше, чем в 2016 г., сообщил советник министра инфраструктуры Александр Кава в Facebook.
По словам Кавы, согласно принятому Верховной Радой Украины государственному бюджету на 2017 г., из государственной казны на автомобильные дороги предполагается направить 29,2 млрд грн. "Это в два раза больше чем в нынешнем году", - подчеркнул Кава.
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"Планируется, что из этих денег 7 млрд грн будет направлено на обслуживание кредитов Государственного агентства автомобильных дорог Украины и не менее 4 млрд грн - на текущее зимнее и летнее содержание автомобильных дорог. В результате непосредственно на ремонты будет направлено 18 млрд грн", - пишет советник министра.
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Сообщается, что ремонты дорог будут проводиться по маршрутному принципу, а это значит, что ремонтироваться будут не отдельные участки, а целые направления, связывающие между собой города. "Это будет иметь хороший мультипликативный эффект", - добавил Кава.
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