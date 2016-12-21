УЗ назвала цены билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

Укрзализныця обнародовала цены на билеты и расписание движения электропоезда Киев - Львов - Перемышль

ПАО Укрзализныця получило подтверждение от Польских железных дорог о назначении нового скоростного поезда Интерсити+ №705/706 Киев - Львов - Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба компании.

23 декабря 2016 г. состоится первый рейс из Киева в Перемышль. Поезд будет ежедневно курсировать составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem. Расстояние из столицы Украины в Перемышль поезд преодолевает за 7 ч. 40 мин, а обратно - за 7 ч. 07 мин.

Новый поезд № 705/706 Киев - Львов - Перемышль будет отправляться со ст. Киев-Пассажирский в 06:45 и прибывать в Перемышль в 13:25. Интерсити+ будет делать остановки на станциях Святошин (06:59-07:00), Коростень (08:17-08:18), Подзамче (11:55-11:56) и Львов (12:05-12:17).

Обратно из Перемышля Интерсити+ будет отправляться в 14:26 и прибывать в Киев в 22:33. Поезд будет останавливаться на станциях Львов (17:17-17:28), Подзамче (17:36-17:37), Коростень (21:00-21:01) и Святошино (22:21-22:22).

Расписание нового поезда разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль на поезд №3602 Перемышль - Краков - Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом №705/706 Перемышль - Киев.

Читайте также: Укрзализныця предлагает дважды повысить тарифы в 2017 году

По словам директора по пассажирским перевозкам и сервиса ПАО Укрзализныця Игоря Романкива, стоимость проезда в новом поезде доступна для большинства граждан. Так стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнах рассчитана по курсу 27,5099 грн/евро, по состоянию на 20 декабря 2016 г.). При проезде по внутреннему сообщению, например, из Киева во Львов, стоимость проезда будет зависеть от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели. Например, самый дешевый проезд будет в вагонах I класса - по вторникам, в вагонах II класса - в четверг и субботу.

Билеты на поезд Киев - Львов - Перемышль уже поступили в продажу.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.