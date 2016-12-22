РФ хочет достроить железную дорогу в обход Украины до сентября

Строительство ведется на участке Журавка-Миллерово, длина перегона - 84 км

Железная дорога в обход Луганской области будет построена до сентября 2017 года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Щойгу на заседании расширенной коллегии министерства, сообщает УНИАН.

"Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины", - сказал Шойгу.

По его словам, уже уложено 23 км железнодорожного полотна из 84 км.

"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал Шойгу.

Напомним, 21 сентября 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область).

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