USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

МИУ одобрило повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки

27.12.2016 19:22
Как сообщил глава Укрзализныци, тарифы на грузовые перевозки в 2017 году могут вырасти на четверть
МИУ одобрило повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки
Войцех Балчун и Владимир Омелян (фото - Мининфраструктуры)

Министерство инфраструктуры Украины согласовало предложение ПАО Укрзализныця о повышении в 2017 году на 25% тарифов на грузовые перевозки. Об этом сказал глава УЗ Войцех Балчун на итоговой пресс-конференции в Мининфраструктуры, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы получили рекомендацию относительно повышения грузового тарифа. Министерство утвердило запланированную цифру повышения - 25%", - сказал Балчун.

Что касается повышения пассажирского тарифа, он отметил, что на сегодня это предмет дискуссии с Мининфраструктуры. "Пока дискуссия не закончится у меня нет полномочий это комментировать", - сказал Балчун, комментируя возможный размер повышения тарифа.

Балчун также сообщил, что Укрзализныця планирует направить 27 млрд грн на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры в 2017 году. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Транспорт и логистика
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров