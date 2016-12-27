МИУ одобрило повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки
27.12.2016 19:22
Как сообщил глава Укрзализныци, тарифы на грузовые перевозки в 2017 году могут вырасти на четверть
Войцех Балчун и Владимир Омелян (фото - Мининфраструктуры)
Министерство инфраструктуры Украины согласовало предложение ПАО Укрзализныця о повышении в 2017 году на 25% тарифов на грузовые перевозки. Об этом сказал глава УЗ Войцех Балчун на итоговой пресс-конференции в Мининфраструктуры, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Мы получили рекомендацию относительно повышения грузового тарифа. Министерство утвердило запланированную цифру повышения - 25%", - сказал Балчун.
Что касается повышения пассажирского тарифа, он отметил, что на сегодня это предмет дискуссии с Мининфраструктуры. "Пока дискуссия не закончится у меня нет полномочий это комментировать", - сказал Балчун, комментируя возможный размер повышения тарифа.Балчун также сообщил, что Укрзализныця планирует направить 27 млрд грн на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры в 2017 году.
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