Последствия ДТП обходятся Украине в 40 млрд грн в год - Новак
Каждый год ВВП Украины теряет до 2% из-за последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, сообщает корреспондент ЛІГА.net.
По его словам, в минувшем году на дорогах Украины погибло свыше 4 тыс. человек, еще свыше 31 тыс. пострадали, рассказал Новак в ходе итоговой пресс-конференции руководства Министерства инфраструктуры Украины.
"Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП", - сказал глава Укравтодора.
Новак уточнил, что согласно принятому в Европе методу расчета потерь экономики страны из-за ДТП, в Украине таковые составляют до 40 млрд грн в год.
Также Новак напомнил, что в планах Укравтодора на 2017 г. - ремонт 2,2 тыс. км дорог Украины.
Отметим, что ранее Славомир Новак заявил о том, что 97% автодорог Украины находятся в плохом состоянии, а более половины мостовых переходов - в аварийном.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
27.12.2016 19:22
-
27.12.2016 17:26
-
26.12.2016 11:22
-
26.12.2016 08:59
-
23.12.2016 14:32
-
43494
-
31751
-
22513
-
19230
-
12057
- МИУ одобрило повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки вчера, 19:22
- УЗ хочет направить на обновление подвижного состава 27 млрд грн вчера, 17:26
- Мининфраструктуры раскритиковало и согласовало финплан УЗ 26.12.16, 11:22