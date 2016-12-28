Последствия ДТП обходятся Украине в 40 млрд грн в год - Новак

Страна теряет до 2% ВВП из-за аварий и смертей на автодорогах

Каждый год ВВП Украины теряет до 2% из-за последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

По его словам, в минувшем году на дорогах Украины погибло свыше 4 тыс. человек, еще свыше 31 тыс. пострадали, рассказал Новак в ходе итоговой пресс-конференции руководства Министерства инфраструктуры Украины.

"Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП", - сказал глава Укравтодора.

Новак уточнил, что согласно принятому в Европе методу расчета потерь экономики страны из-за ДТП, в Украине таковые составляют до 40 млрд грн в год.

Также Новак напомнил, что в планах Укравтодора на 2017 г. - ремонт 2,2 тыс. км дорог Украины.

Отметим, что ранее Славомир Новак заявил о том, что 97% автодорог Украины находятся в плохом состоянии, а более половины мостовых переходов - в аварийном.

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