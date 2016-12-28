Госавиаслужба распределила последние маршруты

Госавиаслужба решила вопросы о полетах в Тель-Авив из Винницы, Запорожья, Львова и Киева

Комиссия Государственной авиационной службы Украины распределила последние в 2016 г. права на маршруты между авиакомпаниями, сообщает avianews.

Так, авиакомпания Международные авиалинии Украины получила возможность полетов из Винницы в Тель-Авив три раза в неделю вместо двух. При этом, по решению суда при принятии решения Госавиаслужбой не учитывалась задолженность авиаперевозчика в Спецфонд авиации, достигшая 270 млн грн.

На данный момент вся авиаквота на линии Винница - Тель-Авив полностью распределена: 3 частоты у МАУ, 4 - у Yanair, которая в данный момент не выполняет полеты по данному маршруту.

По заявке Yanair на выдачу прав на 7 частот по маршруту Запорожье - Тель-Авив комиссия отказала, аргументировав это тем, что Yanair имеет задолженность перед Спецфондом в размере 195 тыс. грн.

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Заявки МАУ и Yanair на единственную свободную частоту Львов - Тель-Авив комиссия Госавиаслужбы оставила без рассмотрения, поскольку проведение конкурса между авиаперевозчиками на маршрут действующим законодательством предусмотрено только в случае получения прав, в то время как авиаперевозчики уже имеют необходимые права, но просили увеличить по ним частотность.

Комиссия Госавиаслужбы также отказала МАУ и Yanair в увеличении частоты полетов на линии Киев - Тель-Авив по выданным ранее правам, аргументировав это тем, что действующая квота в 24 рейса в неделю полностью использована, а на запрос по ее увеличению израильская сторона не ответила.

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