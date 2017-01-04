Пассажирам поезда Киев-Перемышль упростили прохождение таможни
Правительство согласовало упрощенное прохождение таможенных процедур для пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Распоряжением Кабмина предусмотрена обработка всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.
По словам директора по пассажирским перевозкам и сервису Укрзализныци Игоря Романкива, теперь время в пути почти на час уменьшится - до 6 часов 40 минут.
30 декабря сообщалось, при покупке билетов в Польше непосредственно перед отправлением поезда Интерсити+ Перемышль-Киев возникают технические проблемы.
23 декабря состоялся первый рейс из Киева в Перемышль.
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