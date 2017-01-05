Wizz Air планирует увеличить пассажиропоток в Украине на 64%

Авиакомпания Wizz Air выставила на продажу в 2017 году 750 тыс. мест на киевские маршруты

Крупнейший лоу-кост авиаперевозчик Центральной и Восточной Европы Wizz Air в 2017 году планирует продать в Украине 750 тыс. билетов, что на 64% больше, чем в прошлом году. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

"В 2017 году второй самолет Airbus A320 присоединится к киевскому флоту, который в общей сложности поддерживает перелёты по 16 лоу-кост маршрутам в восемь стран из Киева, в том числе в два недавно объявленных направления, рейсы по которым начнут выполняться предстоящим летом. В этом году 750 тыс. мест на киевские маршруты уже в продаже, что составляет 64% роста пассажиропотока в год по сравнению с предыдущим годом. В течение 2016 года Wizz Air перевезла более 418 тыс. пассажиров в/из Украины", - сообщается в пресс-релизе компании.

В Wizz Air отметили, что за 2016 год компания добавила 9 самолетов в свой флот, увеличила количество предложений 17 новыми направлениями и расширила постоянно растущую сеть авиаперелетов более чем 100 новыми маршрутами.

В 2016 году WIZZ перевезла 23 млн пассажиров, что на 19% больше, чем в 2015-м.





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На сегодня флот Wizz Air состоит из 74 самолетов Airbus A320 и Airbus A321, работающих с 25 баз в 13 странах Центральной и Восточной Европы. Две дополнительные базы, как уже было объявлено, начнут функционировать в Кишиневе (Молдова) и Варне (Болгария) с марта и июля 2017 года, соответственно.