Коммунальный автопарк Киева пополнили 50 новых автобусов: фото

Покупка автобусов позволит открыть два новых магистральных маршрута

50 новых автобусов пополнят подвижной состав киевского городского общественного транспорта. Об этом 2 февраля в Facebook написал Сергей Майзель, директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

По его словам, новый транспорт выйдет на столичные улицы уже через неделю. При этом они поступят не только на существующие маршруты, но и помогут открыть новые: № 118 "ст. м. Черниговская - ст. м. Политехнический институт" и № 119"ул. Смолича - Контрактовая площадь".

Также Майзель уточнил, что закупленные автобусы обладают максимально комфортной комплектацией: низким полом, приспособленным для людей с особыми потребностями, кондиционерами, а их экологические характеристики соответствуют стандартам EURO-5.













Напомним, ранее сообщалось, что киевское троллейбусное депо №2 получило пять новых троллейбусов Богдан на автономном ходу.

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