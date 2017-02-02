Подвижной состав Укрзализныци изношен на 80-95% - Балчун

По словам главы УЗ, в год необходимо ремонтировать более 30 тысяч вагонов

Подвижной состав Укрзализныци изношен на 80-95%. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава правления компании Войцех Балчун, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы все знаем, что подвижной состав в Украине изношен. 80-95%, в зависимости от типа подвижного состава - это процент изношенности. В год нам необходимо ремонтировать более 30 тысяч вагонов, а запланировано было 19 тысяч. И это все при том, что было четко известно, что будет резкое падение количества доступного подвижного состава из-за его списания в связи с окончанием срока службы", - сказал он.

Балчун также добавил, что Укрзализныця в текущем и прошлом году впервые за много лет модернизировала около сотни пассажирских вагонов.

Напомним, ранее Балчун заявлял, что в целом инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру в 2017 году планируются на уровне 27,5 млрд грн. "Это в 4,5 раз больше, чем в 2016 году. Купим или произведем более 9 тыс. грузовых вагонов. Купим 55 пассажирских вагонов", - говорил глава УЗ.

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