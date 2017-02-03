Укрзализныця накопила дизтоплива на 15 дней бесперебойной работы

В планах компании создать запас, которой хватило бы на 125 дней

Запасов дизельного топлива, накопленного ПАО Укрзализныця, достаточно для 15 суток работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун при этом отметил, что еще несколько лет назад у перевозчика существовал резерв - 120 тыс. т горючего, что давало возможность гарантировать стабильную работу на длительный период.

"Мы тоже стремимся сформировать большой резерв дизтоплива. Однако сталкиваемся с массовым саботажем и воровством", - заявил Балчун.

Он также отметил, что в 2016 г. благодаря оптимизации закупок товаров и услуг Укрзализныця сэкономила минимум 500 млн грн, причем в настоящий момент закупочная цена топлива для Укрзализныци - ниже рыночной.

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Балчун также рассказал, что из пяти заключенных договоров на поставку дизтоплива один уже выполнен, а по остальным поставки обеспечат два месяца стабильной работы. Уже 6 февраля состоятся новые аукционы на закупку горючего общим объемом 125 тыс. т - этого хватит более чем на 125 дней бесперебойной работы отрасли.

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