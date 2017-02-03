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В Чехии появятся железнодорожные вагоны лоукост-класса

03.02.2017 15:10
Билеты по данному тарифу будут на 20% дешевле стандартных
В Чехии появятся железнодорожные вагоны лоукост-класса
Фото - wikimedia.org

Чешская железнодорожная компания RegioJet объявила о создании в своих поездах лоукост-класса. Он появится до апреля нынешнего года, сообщает ЦТС.

Билеты по данному тарифу будут на 20% дешевле стандартных. Но ради выгоды пассажирам придется отказаться от комфорта. Вагоны лоукост-класса не будут обслуживать проводники. В стоимость билета войдет бутылка воды, свежая пресса и безлимитный доступ к интернету по Wi-Fi.

Кроме того, сами вагоны будут отличаться от традиционных, но на данный момент перевозчик не уточняет чем именно. Вероятно, в них не будет встроенной в подголовники кресел мультимедийной развлекательной системы.

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"Тем самым мы реагируем на спрос со стороны тех пассажиров, которые однозначно отдают предпочтение низкой цене и не нуждаются в услугах, включенных в стандартный класс обслуживания. Им зачастую внимание бортпроводников только мешает", - заявил представитель компании Алеш Ондруй.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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