В Чехии появятся железнодорожные вагоны лоукост-класса
Чешская железнодорожная компания RegioJet объявила о создании в своих поездах лоукост-класса. Он появится до апреля нынешнего года, сообщает ЦТС.
Билеты по данному тарифу будут на 20% дешевле стандартных. Но ради выгоды пассажирам придется отказаться от комфорта. Вагоны лоукост-класса не будут обслуживать проводники. В стоимость билета войдет бутылка воды, свежая пресса и безлимитный доступ к интернету по Wi-Fi.
Кроме того, сами вагоны будут отличаться от традиционных, но на данный момент перевозчик не уточняет чем именно. Вероятно, в них не будет встроенной в подголовники кресел мультимедийной развлекательной системы.
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"Тем самым мы реагируем на спрос со стороны тех пассажиров, которые однозначно отдают предпочтение низкой цене и не нуждаются в услугах, включенных в стандартный класс обслуживания. Им зачастую внимание бортпроводников только мешает", - заявил представитель компании Алеш Ондруй.
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