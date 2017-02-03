Turkish Airlines меняет маршрут полетов из Киева

Все рейсы будут выполнятся только в аэропорт Ататюрка

Turkish Airlines с 26 марта 2017 г. начнет выполнять все свои рейсы между Киевом и Стамбулом только в аэропорт Ататюрка, сообщает Avianews.

Сейчас авиаперевозчик летает на данном маршруте 16 раз в неделю: 13 рейсов выполняются в аэропорт Ататюрка, а три рейса по вторникам, четвергам и воскресеньям - в аэропорт Сабихи Гекчен, расположенный в азиатской части Стамбула.

Свое решение о переносе рейсов в авиакомпании объясняют коммерческими причинами. В условиях невозможности наращивать число рейсов на линии из-за полного использования квоты Turkish Airlines с помощью переноса рейсов сможет увеличить предложение стыковок через Стамбул для пассажиров из Киева.

В рамках переноса рейсов авиакомпания также изменит расписание: дополнительные полеты в Ататюрк будут выполняться во вторник на среднемагистральных самолетах, а также в пятницу и воскресенье на широкофюзеляжных A330.





Напомним, ранее Turkish Airlines объявила о начале полетов в аэропорт Харьков с 30 марта 2017 г.

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