Верховная Рада упростила автоперевозки со Швейцарией
Верховная Рада Украины сегодня, 5 апреля, ратифицировала соглашение, которое упрощает пассажирские и грузовые перевозки между Украиной и Швейцарией, сообщает корреспондент LIGA.net.
За ратификацию Протокола между Кабинетом министров Украины и Швейцарским федеральным советом о внесении изменений и дополнений к соглашению о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 г. проголосовали 232 депутатов.
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Как пояснила, представляя документ, глава парламентского комитета по вопросам иностранных дел Анна Гопко, его ратификация позволит упростить перевозки пассажиров и грузов между странами.
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