АМКУ не требует от Укрзалізниці отменить закупку дизель-поездов
ПАО Укрзалізниця в течение пяти рабочих дней получит от Антимонопольного комитета Украины перечень требующих изменений технических требований к шести дизель-поездам, которые Укрзалізниця планирует закупить на тендере. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Определять сомнительные с точки зрения Антимонопольного комитета технические требования будет Постоянно действующая административная коллегия АМКУ.
Напомним, сегодня, 6 апреля, стало известно, что АМКУ удовлетворил жалобу ПАО Крюковский вагоностроительный завод о нарушении законодательства ПАО Укрзалізниця во время проведения процедуры закупки дизельных поездов для региональных пассажирских перевозок. КВСЗ посчитал, что требования технической документации тендера были выписаны исключительно одного производителя: АО ПЕСА (Польша). АМКУ принял решение обязать Укрзаліницю внести изменения в техническую документацию тендера.
При этом в Укрзалізниці подчеркнули, что Антимонопольный комитет отклонил требование КВСЗ в целом отменить процедуру закупки дизель-поездов.
Напомним, ранее Укрзалізниця опровергала обвиненения со стороны КВСЗ.
Конкурс на приобретение шести новых дизель-поездов в трехвагонном составе ПАО Укрзализныця объявила 7 марта. Ожидаемая стоимость закупки - 1,06 млрд грн, или 177 млн грн за поезд.
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