Киевское метро планирует повысить тариф на проезд в полтора раза
В 2017 г. проезд в киевском метрополитене может подорожать на 50%, заявил заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун. Об этом сообщает ТСН.
"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", - отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.
По его словам, повышение необходимо, потому что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - добавил Пеклун.
"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная - инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена - строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%".
Напомним, ранее сообщалось, что тариф на проезд в Харьковском метрополитене подорожал на треть.
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