В члены набсовета Укрзалізниці хотят попасть 50 претендентов

В конкурсе по отбору независимых членов наблюдательного совета Укрзалізниці примут участие более 50 человек, заявил глава компании

Свыше 50 человек претендуют на должности независимых членов наблюдательного совета Укрзалізниці. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, заявил и. о. главы компании Евгений Кравцов.

"Было подано больше 50 заявлений, конкурс показал большую активность участников. Много иностранцев подали заявки", - сказал он.

Он также напомнил, что конкурс на должность председателя правления Укрзалізниці будет синхронизирован с конкурсом по назначению независимых членов в наблюдательный совет компании.

Ранее сообщалось, что Кравцов планирует принимать участие в конкурсе на должность руководителя Укрзалізниці.

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