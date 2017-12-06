Укрзалізниця введет 11 и отменит 9 маршрутов поездов
С 10 декабря 2017 г. начинает действовать новый график движения поездов по территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза. Об этом заявил и. о. председателя правления Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Мы оптимизировали график. Мы отменяем некоторые поезда, которые не пользовались популярностью. Вместо отмененных поездов мы предлагаем альтернативный вариант проезда пассажиров", - сказал Кравцов.
Новый график предусматривает запуск 11 новых маршрутов:
- Ивано-Франковск - Константиновка (ночной экспресс);
- Львов - Одесса (ночной экспресс);
- Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный поезд с группой вагонов поезда международного сообщения Одесса - Перемышль);
- Ужгород - Лисичанск;
- Киев - Запорожье (ночной экспресс);
- Ковель - Харьков;
- Львов - Чоп (в его составе - беспересадочный вагон сообщением Киев-Вена);0
- Сумы - Шостка;
- Киев - Тернополь;
- Ковель - Холм;
- Киев - Черкассы.
В то же время будут отменены следующие маршруты:
- Киев - Луцк (альтернативный поезд Киев - Ковель);
- Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд Москва - Кишинев);
- Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);
- Одесса - Измаил (альтернативный поезд Киев - Измаил);
- Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда Харьков - Лисичанск и Ужгород - Лисичанск);
- Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут Одесса - Киев, Житомир);
- Харьков - Бахмут (альтернативный поезд Мариуполь - Бахмут);
- Харьков - им. Т. Шевченко (альтернативный поезд Харьков - Ковель);
- Жмеринка - Москва (появятся прицепные вагоны Жмеринка - Москва в составе поезда Хмельницкий - Москва).
Всего новый график движения коснется 190 пар поездов в пределах Украины.
Ранее сообщалось, что Укрзалізниця планирует открыть онлайн-продажу билетов на все международные поезда в январе 2018 г.
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