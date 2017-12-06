Укрзалізниця введет 11 и отменит 9 маршрутов поездов

Новый график движения поездов Укрзалізниці начнет действовать с 10 декабря 2017 года и коснется 190 пар поездов

С 10 декабря 2017 г. начинает действовать новый график движения поездов по территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза. Об этом заявил и. о. председателя правления Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Мы оптимизировали график. Мы отменяем некоторые поезда, которые не пользовались популярностью. Вместо отмененных поездов мы предлагаем альтернативный вариант проезда пассажиров", - сказал Кравцов.

Новый график предусматривает запуск 11 новых маршрутов:

- Ивано-Франковск - Константиновка (ночной экспресс);

- Львов - Одесса (ночной экспресс);

- Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный поезд с группой вагонов поезда международного сообщения Одесса - Перемышль);

- Ужгород - Лисичанск;

- Киев - Запорожье (ночной экспресс);

- Ковель - Харьков;

- Львов - Чоп (в его составе - беспересадочный вагон сообщением Киев-Вена);0

- Сумы - Шостка;

- Киев - Тернополь;

- Ковель - Холм;

- Киев - Черкассы.

В то же время будут отменены следующие маршруты:

- Киев - Луцк (альтернативный поезд Киев - Ковель);

- Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд Москва - Кишинев);

- Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);

- Одесса - Измаил (альтернативный поезд Киев - Измаил);

- Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда Харьков - Лисичанск и Ужгород - Лисичанск);

- Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут Одесса - Киев, Житомир);

- Харьков - Бахмут (альтернативный поезд Мариуполь - Бахмут);

- Харьков - им. Т. Шевченко (альтернативный поезд Харьков - Ковель);

- Жмеринка - Москва (появятся прицепные вагоны Жмеринка - Москва в составе поезда Хмельницкий - Москва).

Всего новый график движения коснется 190 пар поездов в пределах Украины.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця планирует открыть онлайн-продажу билетов на все международные поезда в январе 2018 г.

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