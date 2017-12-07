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В Украине хотят ликвидировать 250 аварийных участков на дорогах

07.12.2017 08:47
100 мест наибольшей концентрации ДТП, 250 аварийных участков на дорогах Украины ликвидируют за три года, заявил министр инфраструктуры
В Украине хотят ликвидировать 250 аварийных участков на дорогах
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшие три года на автодорогах Украины должны быть ликвидированы 100 мест наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также 250 аварийных участков. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представляя проект Госпрограммы повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года, сообщает ЦТС.

Он напомнил, что в эти сроки на автодорогах Украины построят 500 кольцевых развязок вместо нерегулируемых перекрестков и 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности и точечным освещением.

На въездах в населенные пункты построят 175 объектов замедления трафика.

В сумме за три года на эти проекты планируют потратить около 3 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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