В Украине хотят ликвидировать 250 аварийных участков на дорогах

100 мест наибольшей концентрации ДТП, 250 аварийных участков на дорогах Украины ликвидируют за три года, заявил министр инфраструктуры

В ближайшие три года на автодорогах Украины должны быть ликвидированы 100 мест наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также 250 аварийных участков. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представляя проект Госпрограммы повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года, сообщает ЦТС.

Он напомнил, что в эти сроки на автодорогах Украины построят 500 кольцевых развязок вместо нерегулируемых перекрестков и 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности и точечным освещением.

На въездах в населенные пункты построят 175 объектов замедления трафика.

В сумме за три года на эти проекты планируют потратить около 3 млрд грн.

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