В Украине хотят ликвидировать 250 аварийных участков на дорогах
В ближайшие три года на автодорогах Украины должны быть ликвидированы 100 мест наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также 250 аварийных участков. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представляя проект Госпрограммы повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года, сообщает ЦТС.
Он напомнил, что в эти сроки на автодорогах Украины построят 500 кольцевых развязок вместо нерегулируемых перекрестков и 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности и точечным освещением.
На въездах в населенные пункты построят 175 объектов замедления трафика.
В сумме за три года на эти проекты планируют потратить около 3 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
06.12.2017 14:41
-
06.12.2017 09:21
-
06.12.2017 08:18
-
06.12.2017 09:01
-
05.12.2017 08:08
-
10:45
-
10:34
-
10:09
-
09:50
-
08:50