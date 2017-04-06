Где и как искать инвестиции в Украине

Выпущен первый каталог инвесторов, где собрана информация об основных участниках рынка

Украинская Ассоциация Венчурного капитала и Прямых инвестиций (UVCA) подготовила путеводитель по инвестиционному рынку страны - Investors Book. В нем собрана информация об основных участниках рынка: венчурных фондах, акселераторах, инкубаторах, фондах прямых инвестициях и других организаций, улучшающих инвестиционный климат Украины.

Главным критерием отбора стала активность фондов на украинском инвестиционном рынке за 5 лет, наличие реальных сделок. В каталог также вошли новые фонды под управлением опытных фанд-менеджеров, и чьи сделки в украинские компании ожидаются уже в ближайшее время. Всего в Investors Book собрана информация по 34 компаниям, 70% которых являются членами UVCA. Согласно исследованию Ассоциации, в Украине активны 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд (HP Tech Ventures).

Основные данные, которые содержатся в Investors Book: портфель инвестиционного фонда составляет в среднем 20 компаний; фонды готовы вкладывать от $50 тыс. до $10 млн, в зависимости от стадии проекта и типа фонда. При этом большинство фондов (37%) готовы инвестировать от $100 тыс. до $1 млн.; инвестируют во все стадии: 16 фондов готовы инвестировать в стартапы на Seed стадии, 10 на раундах A и B, и по 7 на самой ранней (pre-seed) стадии и стадии роста.













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