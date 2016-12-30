Ох и Дедушка Мороз. Сколько стоит символ Нового года

Киевские Деды Морозы могут все: даже войти в дом через окно. Сколько стоят их услуги и можно ли самому подзаработать к праздникам?

Казалось бы, чем может удивить Дед Мороз? Подарки принес, поздравил, стихи послушал и ушел. Оказывается, что в Киеве можно заказать на праздник не просто деда с красным носом, но с навыками альпиниста, ходулиста, химика, и даже виртуального Деда Мороза. ЛІГА.net выяснила, что предлагает киевский рынок Дедов Морозов, сколько стоят их услуги и можно ли таким образом подзаработать к праздникам.

Поиск на сервисе OLX по запросу Дед Мороз в рубрике услуг и развлечений дает более 330 объявлений. С каждым днем количество растет. Около 15% объявлений - это предложения о продаже или аренде костюмов, вызове деда-стриптизера, заказе именных видеообращений от новогоднего героя и разных чехлов в виде Деда Мороза на кактусы и шампанское. Часть объявлений дублируется. Поэтому точно оценить рынок сложно. Ведущий и Дед Мороз Олег Ющенко говорит, что в Киеве, по его оценке, работает около 120 "дедушек". Что же они предлагают?

Коня на скаку остановит, к ребенку в окошко войдет

Киевские Деды Морозы подошли к делу изобретательно. Жители столицы, например, могут заказать деда на ходулях. Услуга обойдется в 1000 грн за час. Вместе со Снегурочкой-великаншей - 1800-2000 грн. Если хочется не высокого, а круглого и мягкого - можно заказать Санта-Клауса в надувном костюме. Час его работы с поздравительной программой обойдется в 1000 грн. 31 декабря тариф возрастает до 1500 грн.

На рынке работают даже деды-альпинисты, которые могут влезть в окно с помощью специального снаряжения. В предновогодние дни такое появление обойдется заказчику от 1400 грн, а в новогоднюю полночь - 10 000 грн.

Необычный вариант - Дед Мороз, показывающий химическое шоу с жидким азотом или сухим льдом. Как рассказал ЛІГА.net организатор такого представления, дети не просто смотрят интересные опыты, но и участвуют в них. Час такого шоу будет стоить 2000 грн.

Бывает даже виртуальный Дед Мороз. За 20 грн можно получить видео, на котором дед поздравит ребенка по имени. Судя по описанию в объявлениях, в базе у создателей этого вида услуг есть около 350 имен.

И это еще не все. Деда Мороза можно попросить отправить открытку (60 грн), письмо от руки (120 грн), и даже СМС (20 грн). СМС, правда, придет просто с незнакомого номера и с подписью от Деда Мороза в конце сообщения.

Дедовский способ

Классические дедушки просят меньше денег, чем деды-трюкачи. У них стандартная программа: приветствие, подарки, хоровод. Стоимость их услуг колеблется от 200 до 1000 грн. Как правило, цена зависит от даты - чем ближе к Новому году, тем дороже. С 29 декабря до обеда 31-го цена у всех повышается примерно на 200 грн, а в новогоднюю ночь достигает 2000 грн. Средних цен на рынке нет. На стоимость поздравлений от Деда Мороза влияет множество факторов: качество костюма, продолжительность выступления, самооценка актера, дополнительные опции - подарки, стишки, наличие Снегурочки.

"На рынке очень чувствуется конкуренция", - говорит Олег Ющенко. Чтобы получить больше заказов, деды начинают снижать стоимость. Судя по объявлениям на OLX, для привлечения заказчиков некоторые предлагают еще и бесплатные подарки - аквагрим для детей или шоу мыльных пузырей.

Сам себе Дед Мороз

Сезон заказов Деда Мороза длится с середины декабря до середины января, рассказывает Ющенко. В день может быть от 1 до 5 выступлений, иногда и все 10. Это значит, что можно неплохо подзаработать. И главное - Дедом Морозом может стать любой желающий. Все, что для этого нужно, - костюм и объявление в интернете. Для удобства стоит зарегистрироваться как частный предприниматель и указать вид деятельности. "Мне с ЧП спокойнее работать. Я могу свободно рекламировать свои услуги и не ждать вопросов от налоговой касательно моих доходов", - говорит Ющенко. К тому же Дедов Морозов не проверяют. Нет никаких комиссий, оценивающих программу и профессиональность актера, как это было в УССР с массовиками-затейниками.

Разброс цен на костюм Деда Мороза огромный. Его можно купить как за 700-800 грн, так и за 10 000 грн: стоимость зависит от качества и комплектности. Чем натуральнее борода, богаче костюм, сказочнее театральные ботинки, тем больше можно будет брать денег за выступление. Около 60% объявлений от Дедов Морозов на OLX - предложения от частных лиц.

Риски о двух концах

Риски могут быть как со стороны заказчика, так и со стороны самого Деда Мороза. Ющенко советует заказывать выступления у проверенных актеров, о работе которых есть отзывы знакомых. Это гарантирует как минимум хорошую программу.

Удивительно, но в интернете найти плохие отзывы о работе Дедов Морозов не удалось. Да и в Союз потребителей Украины с недовольными отзывами никто не обращался.

А вот Дед Мороз не может заранее проверить дом, в который направляется. Аниматор Алексей, работающий Морозом, рассказал ЛІГА.net, что его знакомого деда на вызове однажды ограбили.