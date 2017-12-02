Идеи для мэров. Как сделать комфортными украинские города

Три примера из Польши, Швеции и Нидерландов

В конце сентября в Амстердаме провожали в отставку своего градоначальника. Горожане пришли к дому Эберхарда ван дер Лаана поблагодарить его за работу. Самый популярный в истории Амстердама мэр признался, что болен раком и больше не может исполнять свои обязанности. Именно он отстоял право Амстердама на свободную продажу марихуаны, критиковал расизм и поддерживал права сексуальных меньшинств.

Любой украинский мэр не отказался бы от такой поддержки. У украинских городов-миллионников много проблем: слабое развитие инфраструктуры, регулярные коррупционные скандалы, застройка центральной части высотными зданиями и прочее. Как местным властям улучшить жизнь горожан?



На этой неделе в Киеве состоялся Международный саммит мэров. LIGA.net попросила гостей из Нидерландов, Швеции и Польши рассказать о кейсах, которые можно использовать в Киеве и других украинских мегаполисах.



Константин Кристоф Фредерик Ашвин, принц Нидерландов

Не секрет, что лучшие специалисты работают в корпоративном секторе, поэтому наше правительство и города стараются привлечь лучшие кадры для внедрения изменений. Мы стремимся сделать Амстердам проводником инноваций.



Например, платить за парковку можно поминутно, а для заказа вывоза мусора использовать специальное приложение на смартфоне. Сегодня утром (28 ноября. - Ред.) я воспользовался этой услугой, и мусор вывезли через 30 минут.



Сейчас в Амстердаме развивается сервис доставки еды исключительно на электромобилях, мы это приветствуем.





Фото: plasticwhale.com

Но один из самых интересных городских стартапов - это проект PlasticWhale. Все желающие могут отправиться на двухчасовую прогулку по каналам Амстердама или Роттердама и заняться ловлей мусора. Тот, кто соберет больше отходов или сможет похвастать самыми оригинальными находками, получит приз. Из переработанного пластика строятся новые лодки. Этот проект пользуется огромной популярностью, а каналы Амстердама стали заметно чище.

Бо Фран, лорд-мэр города Векше (Швеция)

Меня избрали мэром в 1991 году. Первым делом я собрал представителей всех политических партий. Мы купили билет на паром из Осло в Копенгаген, взяли с собой много вина и приступили к разработке стратегии развития нашего города.



Совещание получилось результативным. Мы решили делать упор на развитие зеленого туризма, под которым подразумеваем дружественное отношение к окружающей среде и использование энергоэффективного транспорта.



С тех пор придерживаемся этой стратегии, что позволило Векше стать "самым зеленым городом" в Европе. Любовь к экологии воспитывается еще в школе, где детей учат бережному отношению к природе и правильному здоровому питанию. Инициировали такие программы сами родители.





Фото: regionkronoberg.se

Что еще важно в управлении городом? Это полная прозрачность работы местных властей. Все наши затраты, вплоть до счетов мэра и других чиновников в ресторанах, доступны горожанам. Более того, все желающие могут посмотреть, какие письма приходят на мою электронную почту.

Веслав Белавски, заместитель мэра Гданьска

Гданьск постоянно сталкивается с характерными для больших городов проблемами, например с городским транспортом или пробками. Нам приходится постоянно доказывать, что мы стараемся изменить жизнь к лучшему. Причем это должны быть видимые изменения. Это касается не только инфраструктурных проектов и всех наших затрат. Мы, как и муниципалитеты других городов стран ЕС, сделали наш бюджет и все затраты полностью открытыми.

Самой интересной инновацией стало создание общественного калькулятора, который позволяет каждому горожанину понять, на что идут его налоги. Этой программе три года, и она пользуется большой популярностью.







Фото: iStock/Global Images Ukraine

Любой житель Гданьска может ввести сумму свой зарплаты и увидеть конкретные статьи расходов - от дорожного строительства до реконструкции систем уличного освещения. Теперь все понимают, сколько стоит реализация каждой программы, и не задают вопросов, почему чиновники ничего не делают.