Зарядить электромобиль Tesla можно будет за 10 минут

Устройство быстрой зарядки третьего поколения уже находится в разработке, сообщил глава Tesla Илон Маск

Быстрые зарядки электромобилей Tesla - Tesla Supercharger - в перспективе получат новое зарядное устройство мощностью более 350 кВт. Об этом упомянул глава Tesla Илон Маск, переписываясь в своем Twitter с одним из представителей автомобильных СМИ.

По словам Маска, устройство быстрой зарядки третьего поколения уже находится в разработке. Дата его презентации пока неизвестна, однако руководитель Tesla заявил, что после покупки энергетической компании SolarCity работа в этом направлении существенно ускорилась. Он также подчеркнул, что SolarCity будут оснащать станции Tesla Supercharger солнечными батареями.

Ожидается, что зарядки Tesla Supercharger мощностью более 350 кВт позволят заряжать электромобили всего за 10-15 мин. На сегодня самыми мощными станциями Tesla Supercharger являются устройства второго поколения - их выходная мощность составляет 145 кВт.

Напомним, ранее стало известно, что концерны BMW, Daimler, Ford и Volkswagen Group построят в Европе сеть электромобильных зарядок отдачей 350 кВт. Новая сеть будет состоять из 400 точек, а появится она до 2020 года.

Источник: Е-move

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