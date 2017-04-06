Audi и Porsche будут сообща разрабатывать электрокары

В ближайшее время немецкие автопроизводители подготовят "дорожную карту", рассчитанную до 2025 года

Немецкие автопроизводители Audi и Porsche будут совместно работать над электрокарами и автономными авто. Кроме того, они будут развивать цифровые технологии, пишет Electrek.

В ближайшее время Audi и Porsche конкретно определятся с направлениями области сотрудничества, а также подготовят "дорожную карту", рассчитанную до 2025 года. Особое внимание они уделят разработке общих платформ и комплектующих для авто.

"Нас объединяют многие общие ценности, прежде всего, стремление к лучшим решениям и лучшим предложениям для наших клиентов", - заявил глава Audi Руперт Штадлер.

"Мы будем сотрудничать там, где это имеет смысл. Но мы также будем очень осторожны, чтобы поддерживать различие между нашими брендами", - отметил директор Porsche Оливер Блюм.

Напомним, Audi и Porsche вскоре выпустят свои первые электрокары. Так, в следующем году Audi выведет на рынок электрический кроссовер Q6 e-tron, тогда как Porsche начнет производство Mission E в 2019 году.

Источник: E-move

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