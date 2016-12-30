Twitter запустил видеотрансляции на 360 градусов

Компания с помощью сервиса Periscope объявила о запуске трансляций с обзором на 360 градусов

Сервис видеотрансляций Periscope, который Twitter купил в прошлом году, был одним из пионеров в своей сфере для широкой аудитории. Но теперь ему приходится догонять - компания объявила о запуске трансляций с обзором на 360 градусов, которые уже есть в YouTube и Facebook Live, пишет AIN.

Соответствующие трансляции отображаются с меткой 360 Live и доступны для просмотра всем пользователям. Чтобы "озираться" в видео на декстопе, нужно перетаскивать его мышкой. В мобильных приложениях достаточно наклонять и крутить смартфон.

Снимать видео с круговым обзором пока может только "маленькая группа партнеров". В Periscope обещают постепенно открывать доступ к проведению трансляций более широкой аудитории в ближайшие недели. Чтобы стать одним из первых, нужно записаться в список ожидания.

Для таких видео Periscope будет поддерживать специальное оборудование. На рынке уже есть несколько устройств для стриминга с полным обзором вроде Freedom360 Broadcaster, Giroptic iO, Ricoh Theta S, которые обойдутся в $200 - $500.

Facebook объявил о запуске онлайн-трансляций на 360 градусов на две недели раньше.

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