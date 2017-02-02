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Facebook обязали заплатить $500 млн по иску о краже технологии

02.02.2017 08:56
Компания Zenimax утверждала в суде, что ее разработки были скопированы сотрудниками Oculus
Facebook обязали заплатить $500 млн по иску о краже технологии
Фото - Getty Images

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов. Компания намерена обжаловать решение, передает BBC.

Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.

Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

В Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца. "Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.

Истец требовал с Oculus $2 млрд. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.

Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.

Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях. Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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