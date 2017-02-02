Facebook обязали заплатить $500 млн по иску о краже технологии
Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов. Компания намерена обжаловать решение, передает BBC.
Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.
Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.
В Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца. "Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.
Истец требовал с Oculus $2 млрд. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.
Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.
Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях. Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR.
Читайте также: Прощай, плоский экран. Какими будут кино и видеоигры к 2020 году
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
вчера
19:36
-
вчера
19:21
-
вчера
18:13
-
вчера
18:05
-
вчера
17:26
-
9718
-
9114
-
8490
-
8101
-
7036
- Укрзализныця запустила Android-приложение для продажи билетов вчера, 19:21
- Luxoft покупает крупную украинскую IT-компанию вчера, 13:20
- Сервис такси Uber запустился в Одессе вчера, 13:03