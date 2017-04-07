Электросамолет Siemens побил рекорд скорости
07.04.2017 09:21
Электрический транспорт становится все популярным, причем не только на дороге, но и в воздухе
Фото - Electrek
Компания Siemens испытала новый электродвигатель на своем планерном самолете Extra 330LE. Во время тестового полета самолет побил рекорд скорости среди планеров на электротяге - развил скорость около 340 км / ч, преодолев расстояние в 3 км, пишет Electrek.
Рекорд удалось установить благодаря усовершенствованному электромотору - Siemens SP260D. При отдаче 260 кВт он весит всего 50 кг - это рекордный показатель соотношения мощности и массы. По отдаче электрический Extra 330LE в 5 раз превосходит другие самолеты на электротяге.Созданный немцами Extra 330LE также стал первым в мире самолетом на электротяге, который отбуксировал в воздухе планер. Воздушное судно LS8-neo поднялось на высоту 600 м всего за 76 с.
Источник: E-move
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