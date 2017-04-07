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Электросамолет Siemens побил рекорд скорости

07.04.2017 09:21
Электрический транспорт становится все популярным, причем не только на дороге, но и в воздухе
Электросамолет Siemens побил рекорд скорости
Фото - Electrek

Компания Siemens испытала новый электродвигатель на своем планерном самолете Extra 330LE. Во время тестового полета самолет побил рекорд скорости среди планеров на электротяге - развил скорость около 340 км / ч, преодолев расстояние в 3 км, пишет Electrek.

Рекорд удалось установить благодаря усовершенствованному электромотору - Siemens SP260D. При отдаче 260 кВт он весит всего 50 кг - это рекордный показатель соотношения мощности и массы. По отдаче электрический Extra 330LE в 5 раз превосходит другие самолеты на электротяге.

Созданный немцами Extra 330LE также стал первым в мире самолетом на электротяге, который отбуксировал в воздухе планер. Воздушное судно LS8-neo поднялось на высоту 600 м всего за 76 с. 

Источник: E-move

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ЛIГАБiзнесIнформ
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