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Кабмин разрешил перепланировку жилья без разрешения

28.12.2016 13:54
Правительство упростило правила пользования помещениями жилых домов и общежитий
Кабмин разрешил перепланировку жилья без разрешения
Геннадий Зубко

Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, Зубко отметил, что постановлением правительства упрощены правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. "Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - отметил вице-премьер.

Зубко также сообщил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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