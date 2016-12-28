Укртелеком модернизировал сеть на Троещине
Укртелеком переключает столичных абонентов на модернизированную сеть. Компания установила распределительные шкафы вместо устаревших АТС на Троещине и Харьковском массиве.
Как сообщает пресс-служба компании, средняя скорость доступа в интернет на существующих ADSL-линиях выросла в среднем в полтора раза с 13 до 21 Мбит/с.
В компании напомнили, что модернизация сети в Киеве проходит в рамках программы технической модернизации Укртелекома. За 2,5 года планируется модернизировать сеть компании в шести крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Львове. Общие инвестиции в модернизацию к 2018 году достигнут $250 млн.
С 2013 года мажоритарным акционером ПАО Укртелеком является группа СКМ Рината Ахметова.
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