Укртелеком модернизировал сеть на Троещине

В Укртелекоме заявляют, что на Троещине и Харьковском средняя скорость интернета выросла с 13 до 21 Мбит/с

Укртелеком переключает столичных абонентов на модернизированную сеть. Компания установила распределительные шкафы вместо устаревших АТС на Троещине и Харьковском массиве.

Как сообщает пресс-служба компании, средняя скорость доступа в интернет на существующих ADSL-линиях выросла в среднем в полтора раза с 13 до 21 Мбит/с.

В компании напомнили, что модернизация сети в Киеве проходит в рамках программы технической модернизации Укртелекома. За 2,5 года планируется модернизировать сеть компании в шести крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Львове. Общие инвестиции в модернизацию к 2018 году достигнут $250 млн.

С 2013 года мажоритарным акционером ПАО Укртелеком является группа СКМ Рината Ахметова.

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