Укрзализныця получила первые вагоны-трансформеры

Крюковский вагоностроительный завод поставит первые три пассажирских вагона для Одесской железной дороги

Сегодня, 23 декабря, Крюковский вагоностроительный завод передаст в региональный филиал Одесская железная дорога ОАО Укрзализныця первые три новые пассажирские вагоны с трансформирующейся мебелью. На следующей неделе завод обещает отправить еще три. Всего УЗ заказала 13 таких вагонов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, в целом КВСЗ должен построить 21 пассажирский вагон. Кроме 13 вагонов с трансформирующейся мебелью производитель построит семь вагонов купе и 1 СВ. Поскольку производитель не успевает изготовить все заказы до конца года, готовится дополнительное соглашение о переносе сроков поставки на начало 2017 года.

"Последний раз компания покупала пассажирские вагоны в 2010 году. В финплане на 2017 год мы запланировали приобрести полсотни пассажирских вагонов, а также межрегиональные поезда и дизель-поезда. И это только часть нашей большой инвестиционной программы", - отметил глава ПАО Укрзализныця Войцех Балчун.

В УЗ напомнили, что преимуществом вагонов-трансформеров является возможность их использования как на ночных, так и на дневных маршрутах. В ночном режиме нижние и верхние полки купе вагона используются как спальные места. В дневном режиме нижние полки купе легко трансформируются в места для сидения.

КВСЗ является единственным на постсоветском пространстве предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). В 2015 году предприятие снизило выпуск грузовых вагонов на 83% - до 410 ед. В июле текущего года по результатам проведенных тендеров Укрзализныця заключила договоры с КВСЗ о приобретении 21 пассажирского вагона на 303,4 млн грн (в том числе 13 вагонов-трансформеров).

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