Укрпочта хочет оснастить автопарк системой GPS

Компания планирует 17 января провести встречу с компаниями, предоставляющими услуги внедрения систем телеметрии и мониторинга автотранспорта

ГП Укрпочта планирует обсудить с компаниями, предоставляющими услуги внедрения систем телеметрии и мониторинга автотранспорта, детали будущего тендера по закупке этой услуги. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Наша компания оперирует одним из крупнейших транспортных парков страны - 3,6 тыс. единиц техники. На этом парке Укрпочта планирует развернуть полноценную систему телеметрии и мониторинга автотранспорта (на базе существующих GPS устройств). Цель - ввести полноценный контроль выполнения маршрутов, достичь экономии затрат и обеспечить максимальную надежность перевозок и улучшение сервиса для наших клиентов", - сказано в сообщении.

Компания планирует обсудить с поставщиками технические требования, сформулированные ее специалистами, оптимальную коммерческую модель и факторы, которые могут повлиять на цену закупки, а также условия и требования проведения тендера в системе Prozorro.

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