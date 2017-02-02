Как сообщается в пресс-релизе компании, минимальная стоимость поездки теперь будет составлять 25 грн

Международная служба такси Uber заявила о снижении цен на поездки c uberX в Киеве. Теперь минимальная стоимость поездки составит 25 грн. Стоимость подачи автомобиля теперь будет равна 16 грн, километр пути - 4,50 грн, а минута поездки - 0,30 грн.

"Теперь еще больше пользователей в Киеве смогут заказать автомобили через uberX. Больше заказов - больше возможностей заработка для водителей-партнеров", - сказано в сообщении компании.

Всем новым пользователям Uber предлагает совершить первую поездку бесплатно.

Стоимость поездки на uberX в аэропорт Борисполь не изменится и составит 190 грн с левого берега и 270 грн - с правого берега. Стоимость поездок на UberSELECT останется без изменений.

Uber - международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 500 городах и 80 странах мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. в Киеве.

Напомним, ранее Служба Яндекс.Такси, которая недавно начала работать в Украине, заявила о планах подкорректировать свою тарифную политику. Теперь цены будут зависеть от колебаний спроса, количества водителей на линии в разное время дня.

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