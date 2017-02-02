Uber заявила о снижении цен на поездки c uberX в Киеве
Международная служба такси Uber заявила о снижении цен на поездки c uberX в Киеве. Теперь минимальная стоимость поездки составит 25 грн. Стоимость подачи автомобиля теперь будет равна 16 грн, километр пути - 4,50 грн, а минута поездки - 0,30 грн.
"Теперь еще больше пользователей в Киеве смогут заказать автомобили через uberX. Больше заказов - больше возможностей заработка для водителей-партнеров", - сказано в сообщении компании.
Всем новым пользователям Uber предлагает совершить первую поездку бесплатно.
Стоимость поездки на uberX в аэропорт Борисполь не изменится и составит 190 грн с левого берега и 270 грн - с правого берега. Стоимость поездок на UberSELECT останется без изменений.
Uber - международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 500 городах и 80 странах мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. в Киеве.
Напомним, ранее Служба Яндекс.Такси, которая недавно начала работать в Украине, заявила о планах подкорректировать свою тарифную политику. Теперь цены будут зависеть от колебаний спроса, количества водителей на линии в разное время дня.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
02.02.2017 18:05
-
02.02.2017 17:26
-
02.02.2017 16:25
-
02.02.2017 15:18
-
02.02.2017 15:01
-
вчера
19:36
-
вчера
19:21
-
вчера
18:13
-
вчера
18:05
-
вчера
17:26
-
9718
-
9114
-
8490
-
8101
-
7036
- Укрзализныця озаботилась постельной проблемой вчера, 18:05
- Глава Укрзализныци открестился от повышения тарифов вчера, 17:26
- Подвижной состав Укрзализныци изношен на 80-95% - Балчун вчера, 16:25