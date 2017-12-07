Цена вопроса - миллиард! Десять причин учиться торговать в Китае

Даже у небольших украинских предпринимателей есть реальная возможность вывести свой товар на огромный рынок Поднебесной. С чего начать?

Согласно данным Госстата, объем экспорта украинских товаров в Китай по итогам девяти месяцев 2017 года составил $1,42 млрд. Это на два процента меньше, чем за тот же период годом ранее.

При этом импорт товаров из Китая в Украину по-прежнему в несколько раз превышает экспорт. За указанный период его объем составил свыше $4 млрд. Это на 21% больше, чем годом ранее. Поднебесная на нас зарабатывает с каждым годом все больше.

Китай - это просто огромный рынок для сбыта. Но украинцы пока еще очень плохо его освоили. К примеру, на значительно меньший египетский рынок за 9 месяцев местные производители тоже поставили товаров на $1,4 млрд.

Принято полагать, что поставки украинских товаров в Китай - это удел больших компаний и крупных заводов. Причем речь, как правило, должна идти о тысячах тонн сырья - руды, кругляка, зерна и подобных продуктов.

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Но могут ли успешно торговать на самом крупном азиатском рынке небольшие украинские предприятия? Что им нужно для этого сделать?

Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, журналист LIGA.net в рамках видеоинтервью пообщался с генеральным директором группы логистических компаний ZAMMLER в Украине Виктором Шевченко.

Редакция публикует основные тезисы из этой беседы. Они помогут начинающим импортерам в Китай понять, какие перед ними стоят вызовы и какие открываются горизонты.

1. Экспорт - это обязательно!

"Если ты начинаешь бизнес и не хочешь добиться в нем успехов, то лучше его не начинать. Поэтому вопрос о том, может ли украинский предприниматель выйти на новый рынок, это даже не вопрос. Он должен это сделать", - говорит Шевченко.

Виктор Шевченко много раз был в Китае, и один из местных сказал ему как-то фразу, которая запомнилась надолго: "Если ты придумаешь что-то, что понравится китайцам, ты можешь стать миллиардером!"

2. Стереотипы в сторону

Несмотря на многократные визиты в Китай, у Шевченко все еще иногда мелькает стереотип: там до сих пор работают за рис и все очень дешево. На самом деле все абсолютно по-другому. Нужно забыть об этом стереотипе. Китай убежал далеко вперед по сравнению с нашей страной. Там нет дешевой рабочей силы. Там нет понимания дешевых и плохих товаров. Государство вышло на абсолютно нормальный потребительский уровень.

"Надо смотреть на Китай так же, как и на рынок Европы и Америки. Ни один нормальный предприниматель, зная, что такое Европа, не захочет отправить туда плохой товар. Он априори понимает, что европейские потребители его не примут. В Китае уже работает абсолютно тот же принцип", - подчеркивает Шевченко.

3. Китайцы любят брендовые вещи

Виктор Шевченко приводит в пример еще один стереотип. Ни один китаец не одевается в поддельные бренды. Они предпочитают либо настоящую брендовую одежду, либо покупают свое, китайское. Не брендовое, но хорошее.

Как вспоминает Шевченко, в Советском Союзе у нас все было наоборот. Волга для себя производилась плохая, а на внешний рынок - качественная. В Китае все иначе. Они для своих граждан производят товары хорошего качества. Простой пример - мокасины. "Самые дешевые мокасины, которые мы нашли в одной провинции возле Шанхая, - $400 на базаре. Поэтому в Европе в сезон распродажи в брендовых магазинах стоит очередь из китайцев. У них даже аналог нашей мивины без химии и красителей. Она натуральная и не наносит вред здоровью", - рассказывает эксперт.

4. Сначала хорошая подготовка

Чтобы выйти на рынок Китая, нужно много и усердно трудиться - над продуктом, продвижением, качеством. Инвестировать в совершенствование производства.

"У меня есть один знакомый производитель электроинструментов, которого я недавно встретил на одной большой китайской выставке. Он в первый раз поставил свой стенд. Выяснилось, что он готовился к выходу на рынок Поднебесной около семи лет, делая пробные продукты и тестируя их за границей", - отмечает Шевченко.

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Если китайцы скажут нашему импортеру, что его товар плохой, дело можно не продолжать. "Конечно, если вы везучий и регулярно выигрываете в казино, то над товаром можно не работать, а просто привезти его в Китай. А вдруг повезет и здесь. И кстати, бывает такое", - добавляет Шевченко.

5. Умножай на два

Выходя на рынок любой страны, нужно сначала просчитать реальный бюджет проекта, а потом удвоить его. Все так же, как с ремонтом. Когда планируешь сделать его за $5000, всегда по итогу получается $10 000. Проверено годами.

6. Выбирай местных украинских партнеров с опытом работы в Китае

Они возьмут на себя часть процессов по работе на иностранном рынке, например, логистику, договоры, и будут решать с украинским предпринимателем все проблемы на его стороне - то есть в Украине. Это, конечно, гораздо удобнее, чем самостоятельно ехать в Китай или пытаться самому решить все удаленно. При выборе сугубо китайских партнеров для налаживания экспорта вероятность того, что украинца обведут вокруг пальца, очень велика.

7. Будь осторожен с особенностями менталитета

Один из трех главных принципов китайца - обмануть европейца. И они этим гордятся. "Если вы в местном коллективе рассказываете, что, мол, обвели вокруг пальца иностранца, то вы авторитетный парень!" - поясняет Шевченко.

8. Самый популярный товар из Украины для Китая

Здесь проще выделить целый класс товаров - полуфабрикат. Например, это может быть доска. Или полуфабрикаты базового универсального характера, которые может использовать в производстве любой местный завод. Он их дорабатывает и выпускает уже ту продукцию, которая нужна местному рынку.

9. Помни о времени!

В Европу машина едет 4 дня, а в Китай контейнер "плывет" месяц. Весь цикл доставки занимает полтора-два месяца. На это время и операционные средства "замораживаются". Нужно это учитывать при просчетах. Но потенциально большой объем поставок в Китай перекрывает этот риск. Следовательно, на азиатских рынках нужно "играть в долгие деньги".

10. Аккуратно: местный потребитель

В Китай бессмысленно везти продукты, которые китайцы традиционно не потребляют. Сало они не едят, да и колбасу нашу есть не станут. Украинское вино там тоже будет ни к чему.