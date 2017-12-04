Бизнес по Skype: как капитан милиции стала онлайн-тренером

Устав от приказов, Анна Аникеева начала свое дело и перевела его в онлайн. Что из этого получилось?

Многие слышали о людях, которые покупали годовой абонемент в спортзал и сходили туда три раза. А потом жалели, что потратили деньги зря. Почему так происходит? Причины разные: не хватает времени, некомфортно приходить в спортзал в растянутой футболке и заниматься вместе с накачанными людьми в обтягивающих лосинах. И в спортзал еще нужно дойти или доехать, что в условиях киевского трафика не всегда простая задача.

Сидячая работа берет верх, а интерес к скучным спортзалам пропадает. Что делать?

Некоторые тренеры поняли, что можно на таких лентяях зарабатывать. Они начали предлагать занятия по фитнесу в режиме онлайн. Бывший капитан милиции Анна Аникеева бросила свою работу и стала тренировать людей по Skype, через вебинарную платформу.

LIGA.net пообщалась с Аникеевой и узнала, почему она бросила службу и занялась онлайн-тренировками.

Из капитана в тренеры

Десять лет Анна Аникеева служила в правоохранительных органах. Она занималась сбором данных и их аналитикой. Дослужилась до капитана милиции. "В какой-то момент я поняла, что больше не хочу ходить по струнке. Выполнять и отдавать приказы. Я захотела более разнообразной и творческой работы", - рассказывает бывший капитан милиции. Она уволилась и нашла работу администратора в гостинице. Накопила денег и открыла свое дело.

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У Аникеевой был большой спортивный опыт, обусловленный работой в милиции, и биологическое образование. Девушка решила открыть свою студию спорта. Все началось с аренды небольшого зала и шести клиентов. Постепенно студия Аникеевой разрасталась. Тренер привлекала клиентов, расклеивая рекламу на досках объявлений. "Я сама ходила по району и клеила объявления", - делится Аникеева.

Студия была для нее основным способом заработка в течение семи лет. Однако события 2014 года и кризис пошатнули стабильность бизнеса. "Аренда значительно выросла, а повышать цены не было смысла. Люди бы просто не ходили. Ведь большие спортивные клубы за ту же стоимость предлагали больше. Как минимум бассейн", - вспоминает тренер.

Пришлось искать другие решения для бизнеса.

Привет, интернет!

Девушка закрыла студию в начале октября текущего года. Но еще задолго до этого она постепенно стала переводить свою деятельность в интернет. "Я начала вести соцсети и рассказывать там о себе. Давала рекламу в группах по интересам, например для тех, кто хочет похудеть", - рассказывает Анна Аникеева. Так у нее собралась небольшая группа на пробный курс похудения длительностью три месяца. Она переживала, что тренировать людей в онлайне будет неэффективно. Но все-таки рискнула. "Каждая участница моего курса вышла из него с результатами. Кто-то похудел на килограмм, кто-то на пять. Но не было тех, кто вообще ничего не достиг. И это меня вдохновило на развитие дела", - добавляет Аникеева.

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Онлайн-тренер проводит групповые занятия через вебинарную платформу. "В режиме реального времени я делаю упражнения, детально объясняю, как их повторить. Участники группы меня видят, я их - нет", - говорит тренер. Также на этой вебинарной платформе есть функция записи видео. "И я могу отредактировать и продать набор видео как комплекс упражнений", - рассказывает Анна Аникеева. Она ежемесячно оплачивает пользование этой платформой: за три месяца - 1500 грн. А клиенты платят от 50 до 300 грн за тренировку.

Помимо групповых занятий, девушка практикует индивидуальные. Для них она использует все доступные инструменты видеосвязи: Viber, Facebook Messenger, Skype. С их помощью тренер консультирует клиентов по питанию, помогает участникам групповых занятий освоить технику правильного выполнения упражнений, разговаривает с потенциальными клиентами и занимается с теми, кто хочет всегда быть под присмотром тренера.

Люди тянутся к живому

Постепенно Анна Аникеева набрала себе множество клиентов. Некоторые занимаются с ней, находясь в Америке, Европе, Малайзии. "В онлайне у меня собралось намного больше клиентов, чем было в студии. И зарабатывать я начала значительно больше", - говорит тренер. В основом ее клиенты - фрилансеры, мамы в декрете. Те, у кого сидячая работа и нет времени куда-то ходить.

Как она их привлекает?

Девушка рассказала, что привлекать клиентов ей помогает страница в Facebook и блог. Она пишет статьи о своей жизни и о себе. "Я пишу, чем живу, жила, собираюсь жить. Рассказываю о достижениях и ошибках, о хорошем и плохом. Люди тянутся к живому. Я стараюсь транслировать им настоящее и ничего не придумывать", - делится Аникеева.

Она сформулировала три главных совета тренерам, которые тоже хотят начать работать в интернете, но пока не решаются.

Общаться с людьми. "Не бывает так, что вы повесили на столб рекламу и больше ничего не делаете: ждете, пока к вам придут. Не придут. Люди больше не замечают рекламу на столбе. И в интернете ее тоже не замечают. Ее так много, что люди ею пресытились", - говорит девушка. Она призывает не бояться входить на контакт с живыми людьми, общаться с ними. И самому быть живым человеком. Сама предпринимательница вначале добавлялась к людям в друзья. А те читали ее откровенные живые посты и приходили к ней заниматься.

Позаботиться о реальной репутации. Тренер утверждает, что мало выставить диплом и поразить своими достижениями в бумажном виде. "Это никого не интересует. Нужно, чтобы люди писали отзывы", - поясняет Аникеева. Она рассказала, что когда чувствует, что человеку нравится с ней заниматься, или видит, что он достиг реальных результатов, то просит клиента написать отзыв. "Я просила человека оставить отзыв, если ему несложно. Говорила, что мне это важно. И люди охотно это делают. Даже дают мне свои фотографии "до и после", - добавляет предпринимательница.

По словам Аникеевой, взаимодействие с другими профессионалами помогает развитию. Они могут что-то посоветовать, поддержать. К тому же часто такое взаимодействие конвертируется во взаимную рекламу. И необязательно дружить с другими тренерами. Можно выстраивать отношения с другими предпринимателями. Теми, у кого много подписчиков.