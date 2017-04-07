Глава Фонда госимущества Билоус подает в отставку

По данным источников, о своем решении уйти с поста главы ФГИУ Игорь Билоус объявит 11 апреля

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в начале следующей недели объявит о своей отставке. Об этом LIGA.net сообщили два источника в окружении главы ФГИУ.

"Он давно просился уйти", - сообщил один из собеседников LIGA.net.



Напомним, Билоус был назначен на должность главы Фонда государственного имущества 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.

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