Глава Фонда госимущества Билоус подает в отставку
07.04.2017 14:57
По данным источников, о своем решении уйти с поста главы ФГИУ Игорь Билоус объявит 11 апреля
Игорь Билоус
Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в начале следующей недели объявит о своей отставке. Об этом LIGA.net сообщили два источника в окружении главы ФГИУ.
"Он давно просился уйти", - сообщил один из собеседников LIGA.net.
Напомним, Билоус был назначен на должность главы Фонда государственного имущества 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.
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