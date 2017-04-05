ГПУ ищет бывших руководителей завода Океан

По данным ГПУ, бывшие руководители завода Океан нанесли предприятию ущерб в сумме 1,5 млрд грн

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум бывшим руководителям Николаевского судостроительного завода Океан в нанесении предприятию 1,5 млрд грн ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 219 (доведение до банкротства) и ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или группой лиц).

ГПУ также сообщила о подозрении одному из арбитражных управляющих предприятия и двум руководителям юридических лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или группой лиц).

"Досудебным расследованием установлено, что преступными действиями указанных лиц Николаевскому судостроительному заводу Океан нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн", - сообщает ГПУ.

Подозреваемые объявлены в розыск, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на их задержание. Имущество подозреваемых суд арестовал.

Должностных лиц завода Океан подозревают в том, что в период 2012-2016 годов искусственно создали кредиторскую задолженность предприятия, умышленно доведя его до банкротства, а также завладели его имуществом.

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