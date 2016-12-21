Владельцу ТММ запретили выезд за границу из-за долгов ПУМБ
Печерский районный суд Киева 11 ноября вынес решение о запрете выезда за пределы Украины Николаю Толмачеву, владельцу и генеральному директору ЗАО ТММ-Энергострой. 20 декабря Апелляционный суд Киева оставил это решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Постановление было вынесено на основании обращения государственного исполнителя в рамках исполнительного производства о взыскании с Толмачева задолженности по договору поручительства и кредитным договором в пользу ПАО ПУМБ на сумму более $15 млн.
По данным банка, на 20 декабря задолженность Толмачева перед ПУМБ составляет более $14 млн.
Николай Толмачев - владелец столичной строительной компании ТММ, которая является застройщиком ряда проектов, среди которых ЖК Солнечная брама, ЖК Триумф, ЖК Каскад, ЖК GreenTower и другие.
Напомним, в этом году Ощадбанк начал процесс взыскания долга в более чем 600 млн грн со столичного застройщика ТММ.
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