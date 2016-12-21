USD:  26.47  27.14   EUR:  27.46  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Владельцу ТММ запретили выезд за границу из-за долгов ПУМБ

21.12.2016 12:27
На 20 декабря задолженность Николая Толмачева перед ПУМБ составляет более $14 млн
Владельцу ТММ запретили выезд за границу из-за долгов ПУМБ
Николай Толмачев (фото - СтройОбзор)

Печерский районный суд Киева 11 ноября вынес решение о запрете выезда за пределы Украины Николаю Толмачеву, владельцу и генеральному директору ЗАО ТММ-Энергострой. 20 декабря Апелляционный суд Киева оставил это решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Постановление было вынесено на основании обращения государственного исполнителя в рамках исполнительного производства о взыскании с Толмачева задолженности по договору поручительства и кредитным договором в пользу ПАО ПУМБ на сумму более $15 млн.

По данным банка, на 20 декабря задолженность Толмачева перед ПУМБ составляет более $14 млн.

Николай Толмачев - владелец столичной строительной компании ТММ, которая является застройщиком ряда проектов, среди которых ЖК Солнечная брама, ЖК Триумф, ЖК Каскад, ЖК GreenTower и другие.

Напомним, в этом году Ощадбанк начал процесс взыскания долга в более чем 600 млн грн со столичного застройщика ТММ. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Строительство, недвижимость
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров