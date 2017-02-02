В ТРК Украина Ахметова сменился руководитель
С 1 февраля 2017 года руководителем ТРК Украина назначена Виктория Корогод. В течение последних двух лет она занимала должность операционного директора ООО ТРК Украина. Об этом сказано в пресс-релизе Медиа Группы Украина.
Сообщается, что Евгений Лященко, совмещавший обязанности директора ТРК Украина и директора Медиа Группа Украина до этого времени, сосредоточится на стратегическом управлении медиа-холдингом.
Корогод окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, экономический факультет, специализированную программу PMD по финансам и эккаунтингу Международного института менеджмента. Также Виктория прошла обучение в The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Работала финансовым директором на других украинских телеканалах. К команде канала Украина присоединилась в 2012 году, заняв должность финансового директора. С 2014 года Виктория Корогод - операционный директор ТРК Украина.
ООО Медиа Группа Украина - медиа-холдинг, который объединяет национальный телеканал общего интереса Украина, телеканал НЛО TV, Индиго TV, тематические каналы Футбол 1 и Футбол 2, Региональную Медиа Группу (каналы Донбасс, 34 канал, Сигма), сейлз-хаус Медиапартнерство, компанию Диджитал Скринз (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию Теле Про и холдинг Сегодня Мультимедиа. Собственником медиа-холдинга ООО Медиа Группа Украина является АО Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова.
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