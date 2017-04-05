Государство и Коломойский должны разойтись - Коболев

Глава Нафтогаза считает, что есть несколько вариантов решения проблемы - от купли-продажи до раздела активов

Государство и группа Приват должны разойтись в части Укрнафты и Укртатнафты. Об этом сказал в интервью глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"Мое предложение - и я его неоднократно озвучивал публично и непублично - с господином Коломойским нужен развод и в части Укрнафты, и в части Укртатнафты. Коломойский - сложный партнер, он очень умный человек, который крайне успешен в защите своих интересов в судах как в Украине, так и за ее пределами. Мой рецепт - расстаться", - отметил Коболев.

Глава Нафтогаза считает, что есть несколько вариантов решения проблемы - от купли-продажи до раздела активов. "У господина Коломойского есть огромная претензия к Нафтогазу на 11 млрд кубометров газа, которую мы пока успешно смогли не удовлетворить и не собираемся этого делать. К господину Коломойскому есть претензии относительно действий предыдущего менеджмента, на который он имел влияние. И я сейчас готов к любой дискуссии относительно того, что происходило в Укрнафте в 2014-2015 годах", - сказал он.

"Есть три основных варианта, когда делится общий дом: кто-то один покупает, другой продает, или наоборот; либо дом делится по частям", - добавил Коболев.

По его словам, необходимо найти решение с учетом следующих проблем: требования Коломойского по газу и требования к Коломойскому по последствиям деятельности предыдущего менеджмента. "На эти два вопроса пока ответ не найден", - отметил он.

Читайте полный текст интервью с Андреем Коболевым

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