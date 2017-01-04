В Украине за неделю ликвидировали более 10 тысяч ФЛП

Тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент Украины подписал изменения в законодательство о работе физлиц-предпринимателей

За последнюю неделю количество частных предпринимателей сократилось на 10,85 тысяч. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

Как пишет ЭП, такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент Украины подписал изменения в законодательство о работе ФЛП.

"Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев", - отметил Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

Как отмечается, наибольшее количество закрытых ЧП - в Киевской области (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепропетровск (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.





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Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.