В Украине за неделю ликвидировали более 10 тысяч ФЛП
За последнюю неделю количество частных предпринимателей сократилось на 10,85 тысяч. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.
Как пишет ЭП, такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент Украины подписал изменения в законодательство о работе ФЛП.
"Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев", - отметил Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.
Как отмечается, наибольшее количество закрытых ЧП - в Киевской области (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепропетровск (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.
Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.