На кого и на что жалуется украинский бизнес

По данным Совета бизнес-омбудсмена, больше всего бизнес недоволен работой ГФС и органов местного самоуправления

Чаще всего украинский бизнес в конце прошлого года жаловался на Государственную фискальную службу (ГФС) и органы местного самоуправления. Об этом сказано в отчете Совета бизнес-омбудсмена Украины по итогам четвертого квартала 2016 года.

В отчетном периоде Совет бизнес-омбудсмена получил наибольшее количество жалоб за всю историю работы в Украине - 275. Самыми болезненными для украинского бизнеса оставались налоговые вопросы.

На ГФС (включая Государственную налоговую инспекцию и Таможенную службу) и органы местного самоуправления поступало наибольшее количество жалоб - 57 и 10% соответственно от общего количества обращений. Доля жалоб на силовые структуры (включая прокуратуру, Нацполицию, СБУ) составила 11%. В списке появились новые участники - Минагрополитики, Мининфраструктуры. При этом Антимонопольный комитет, Минфин, Минрегион и государственные фонды выбыли из антирейтинга в отчетном периоде, отмечают в Совете бизнес-омбудсмена.





Болезненными для украинского бизнеса оставались налоговые вопросы (51% от всех полученных в отчетном квартале обращений), в том числе ключевыми проблемами стали расторжение договора о признании электронной отчетности и электронное администрирование НДС. Количество жалоб по поводу налоговых вопросов выросло на 23% по сравнению с предыдущим кварталом. В течение последних трех месяцев на 41% возросло число жалоб на действия органов местного самоуправления. На 29% уменьшилось количество запросов по изменениям в законопроекты, на 27% - обращений по таможенным вопросам.

Динамика жалоб остается стабильной: как и в предыдущих отчетных кварталах, больше всего жалоб поступило из Киева (106), Киевской (35), Днепропетровской (18), Харьковской (18), Одесской (16) и Львовской (11) областей. Наименьшее количество жалоб - из Черновицкой, Луганской и Закарпатской областей (по одной жалобе из области).





Жалобы поступали преимущественно от бизнеса, работающего в таких индустриях, как оптовая торговля, дистрибуция, промышленное производство, сельское хозяйство, недвижимость, а также от частных предпринимателей. Получено значительное количество жалоб от физических лиц.





"В четвертом квартале 2016 года Совет бизнес-омбудсмена получил наибольшее количество жалоб за всю историю работы в Украине - 275. Более 60% дел были закрыты с положительным - финансовым или нефинансовым - результатом для представителей бизнеса. Прямое финансовое влияние Совета только в этом квартале составило 3,8 млрд грн, а за весь период деятельности достигло более 8,7 млрд грн. Диалог с государственными органами также существенно улучшился, а доля внедренных рекомендаций выросла до рекордных 87% на конец отчетного квартала. И хотя налоговые вопросы все еще остаются болезненными для украинского бизнеса, Государственная фискальная служба продемонстрировала значительный прогресс в осуществлении рекомендаций Совета и выполнила 91% всех рекомендаций - на 11 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале", - отметил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета.

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