Как создать эффективную команду: ответы для бизнеса и не только

Эволюция или революция? Лояльность или автократия? Секреты успешного менеджмента от Антона Волнянского

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Успешная слаженная команда может с нуля построить грандиозный проект. И наоборот - любые, даже идеальные условия работы ничего не стоят, если набраны не соответствующие месту, коллективу и обязанностям люди.

При этом стоит понимать, что старые методы управления, основанные на административном давлении, не подходят в работе с новым поколением, с уникальными специалистами, с креативными сотрудниками и фрилансерами.

Эффективное управление командой предусматривает, прежде всего, такой подбор и расстановку сотрудников, что система может работать автономно. И даже более того - при обеспечении нормальной нагрузки и постоянной мотивации у сотрудников появляется желание профессионального роста.

Создание эффективной команды с чистого листа - это не сеанс исполнения желаний ("сейчас я трудоустрою всех хороших друзей и самых красивых девушек"), а серьезное дело, закладка фундамента бизнеса в целом. Для этого в первую очередь решаются вопросы стратегии развития проекта, и уже под нее подбираются сотрудники по четко определенным критериям.

Узнать о принципах формирования эффективной команды можно на онлайн-курсе Антона Волнянского на платформе EDUGET. Курс будет полезен как начинающим, так и опытным руководителям бизнеса или подразделений, стартаперам-предпринимателям, а также всем, кто хочет понять свое место в коллективе.

Программа курса:

Введение

· Ценности - главная основа построения команды

· Три роли предпринимателя

Правила работы с командой

· Правило 1: Роль руководителя

· Правило 2: Синергия

· Правило 3: Критерии проверки подчиненных

· Правило 4: Стратегия

· Правило 5: Роли в команде

· Правило 6: Лояльность

· Правило 7: Эволюция VS революция

· Правило 8: Разрешать ошибки

· Правило 9: Совместная работа

· Правило 10: Автономность системы

· Правило 11: Профессиональное развитие команды

· Правило 12: Нормальная загрузка

Работа с новой командой

· Новый руководитель - новая команда

· Формирование команды

· Набор новых сотрудников

· Поддержание работоспособности команды

· Система работы эффективной команды

Покупая курс от EDUGET, вы получаете доступ к записанным лекциям, а также к дополнительным обучающим материалам и тестам на неограниченный срок. Вы сможете учиться в удобное для вас время!