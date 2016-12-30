Как создать эффективную команду: ответы для бизнеса и не только
- Дата мероприятия: 30.12.2016 - 11.06.2017
- Место проведения: Онлайн
- Организатор: EDUGET
- Спикеры: Антон Волнянский
- Стоимость: 195 грн
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Успешная слаженная команда может с нуля построить грандиозный проект. И наоборот - любые, даже идеальные условия работы ничего не стоят, если набраны не соответствующие месту, коллективу и обязанностям люди.
При этом стоит понимать, что старые методы управления, основанные на административном давлении, не подходят в работе с новым поколением, с уникальными специалистами, с креативными сотрудниками и фрилансерами.
Эффективное управление командой предусматривает, прежде всего, такой подбор и расстановку сотрудников, что система может работать автономно. И даже более того - при обеспечении нормальной нагрузки и постоянной мотивации у сотрудников появляется желание профессионального роста.
Создание эффективной команды с чистого листа - это не сеанс исполнения желаний ("сейчас я трудоустрою всех хороших друзей и самых красивых девушек"), а серьезное дело, закладка фундамента бизнеса в целом. Для этого в первую очередь решаются вопросы стратегии развития проекта, и уже под нее подбираются сотрудники по четко определенным критериям.
Узнать о принципах формирования эффективной команды можно на онлайн-курсе Антона Волнянского на платформе EDUGET. Курс будет полезен как начинающим, так и опытным руководителям бизнеса или подразделений, стартаперам-предпринимателям, а также всем, кто хочет понять свое место в коллективе.
Программа курса:
Введение
· Ценности - главная основа построения команды
· Три роли предпринимателя
Правила работы с командой
· Правило 1: Роль руководителя
· Правило 2: Синергия
· Правило 3: Критерии проверки подчиненных
· Правило 4: Стратегия
· Правило 5: Роли в команде
· Правило 6: Лояльность
· Правило 7: Эволюция VS революция
· Правило 8: Разрешать ошибки
· Правило 9: Совместная работа
· Правило 10: Автономность системы
· Правило 11: Профессиональное развитие команды
· Правило 12: Нормальная загрузка
Работа с новой командой
· Новый руководитель - новая команда
· Формирование команды
· Набор новых сотрудников
· Поддержание работоспособности команды
· Система работы эффективной команды
Покупая курс от EDUGET, вы получаете доступ к записанным лекциям, а также к дополнительным обучающим материалам и тестам на неограниченный срок. Вы сможете учиться в удобное для вас время!
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